Szczecińska Kolej Metropolitalna. Pomysł nowych przystanków w Stargardzie

Wraca temat kolejnych przystanków Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej w Stargardzie. Jedna ze wczesnych koncepcji zakładała utworzenie przystanków w południowej części miasta, które miałyby obsługiwać położone tam osiedla i park przemysłowy.

O utworzenie przystanków zabiega Towarzystwo Przyjaciół Stargardu. Mówimy o wielkiej liczbie ludzi, którzy obecnie muszą przejechać nawet kilka kilometrów, aby wsiąść do pociągu.- Tam żyje kilkanaście tysięcy mieszkańców, którzy po to, żeby skorzystać z kolei muszą dojechać jedyną w zasadzie ulicą Broniewskiego do centrum miasta, które przez cały czas jest zatkane. To, że powstał park&ride nie załatwia sprawy - tłumaczy Mariusz Jankowski, wiceprezes TPS.Zarówno na osiedlu Pyrzyckim, jak i w Kluczewie, która obecnie jest dzielnicą miasta, były kiedyś przystanki kolejowe. Infrastruktura dalej istnieje, trzeba było by tylko modernizacji.- Towarowo jest wykorzystywana linia do Kluczewa, która obsługuje Cukrownię Kluczewo. Poza tym de facto istnieje tor do samych Pyrzyc, ale ona nie jest zelektryfikowana i niewątpliwie wymagałaby modernizacji - dodaje Jankowski.Ostatnio pociągi pasażerskie zatrzymywały się w tych miejscach w 2003 roku. Do sprawy będziemy wracać.