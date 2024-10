Akcja "Stroisz", czyli przeciwdziałać kradzieżom w lasach

Trwa akcja ''Stroisz'' organizowana przez Straż Leśną oraz policję.

Chodzi o to, żeby łapać na gorącym uczynku osoby, które kradną gałęzie używane do tworzenia stroików na Wszystkich Świętych.



- Zdarzają się sytuacje, że ludzie nie mający żadnej działalności gospodarczej chcą sobie dorobić i kradną z młodników te gałązki, ale zdarzały się też zorganizowane grupy - przyznaje Mateusz Bzdęga z nadleśnictwa Kliniska.



Na stronie Lasów Państwowych widniej informacja o tym, że ''stroisz'' można kupić w nadleśnictwach. Jak się jednak okazuje - nie można.



- Sprzedajemy to w okresie grudniowym, podobnie jak i mamy sprzedaż choinek - powiedział.



Zapytaliśmy więc w nadleśnictwie Kliniska, dlaczego nie można kupić gałązek pomimo ogłoszeń i akcji wymierzonej w złodziei.



- Jeżeli chodzi o stroisz jodłowy to w przypadku naszego nadleśnictwa możliwości sprzedaży stroiszu jodłowego, bo nie mamy jodłowych młodników - zaznaczył.



Gałązki można kupić w prywatnych plantacjach lub np. na targowisku.