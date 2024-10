Stargardzki zabytek wymaga remontu

Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin]

Brama Świętojańska w Stargardzie wymaga remontu. Na jej stan techniczny zwrócił uwagę jeden z radnych.

Konserwacji wymagają m.in. ściany i sklepienie tunelu, który jest reliktem średniowiecznego zespołu stargardzkich obwarowań. Piotr Styczewski z Urzędu Miejskiego informuje, że rozpoczęto przygotowania do kompleksowego remontu obiektu.



- Mamy dokumentację projektowo-kosztorysową na remont Bramy Świętojańskiej, ale zanim dojdzie do takiej modernizacji, to przede wszystkim zamierzamy pozyskać na ten cel środki zewnętrzne, a poza tym nie wyobrażamy sobie rozpoczęcia prac i zamknięcia przejazdu pod Bramą do momentu zakończenia inwestycji prowadzonej aktualnie przez kolej. Na bieżąco prowadzone są działania mające na celu utrzymanie bezpieczeństwa pod tym obiektem - powiedział Styczewski.



To m.in. uzupełnianie ubytków zaprawy wapiennej przy wjeździe i na sklepieniu tunelu, a także wymiana wykruszonych cegieł.