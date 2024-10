Bezpieczna podróż w okresie świąt. Eksperci o najważniejszych zasadach [WIDEO]

Nasze samopoczucie jest tak samo ważne, jak stan techniczny pojazdu - apelują policjanci i eksperci.





- Kierujący powinien zadbać o bycie wypoczętym i o swój stan psycho-fizyczny, czyli o wsiadanie za kierowcę na trzeźwo - dodaje aspirant Katarzyna Jędruch, wydział ruchu drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie.

Przed nami Uroczystość Wszystkich Świętych - to oznacza także wyjazdy w dalekie trasy do nekropolii rozsianych po całej Polsce.Sprawdziliśmy o czym warto pamiętać przed i w trakcie podróży. - Zaczynamy od sprawdzenia płynów, czyli podnosimy maskę, sprawdzamy poziom olejów w silniku, co jest jakby podstawą przed wyruszeniem w trasę. Sprawdzamy czy jest płyn do spryskiwaczy, warto przejrzeć się także oświetleniu - podkreśla Tomasz Bogusławski, kierownik serwisu.W trakcie podróży, eksperci zalecają także zaplanowanie czasu na odpoczynek i posiłki.