Pierwszeństwo w dopłatach dla rolników poszkodowanych powodzią

Na konta rolników trafiają zaliczki z tytułu dopłat bezpośrednich. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wypłaca w pierwszej kolejności pieniądze rolnikom poszkodowanym w wyniku powodzi.

- 70 proc. należnej kwoty jest przelewana na konta rolników w formie zaliczek, ale jeżeli chodzi o tematy rolno-środowiskowe, klimatyczne, ekologiczne, zalesieniowe to zaliczki wynoszą aż 85 proc. To jest ważne, szczególnie z tego powodu, że jesienią rolnicy mogą kupić środki do produkcji taniej niż wiosną 2025 roku - tłumaczy Kuczyński.





- To ważne, by pieniądze jeszcze w tym roku trafiły do rolników - mówi Stanisław Kuczyński, dyrektor Zachodniopomorskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Szczecinie.Zaliczki będą wypłacone do końca listopada, od grudnia rozpocznie się wypłata pozostałej kwoty. Formalnie - pełne dopłaty rolnicy otrzymają do końca czerwca.- Wcale nie sądzę, żebyśmy czekali do końca czerwca z zasadniczym wydaniem decyzji. Od 1 grudnia będziemy wydawać decyzje dla rolników, staramy się też, aby były one wydane do końca lutego 2025 roku - podkreśla Kuczyński.W sumie na konta rolników ma trafić ponad 19 mld zł z tytułu dopłat bezpośrednich i płatności obszarowych. W naszym regionie, według Spisu Rolnego z 2020 r. jest nieco ponad 28 tys. gospodarstw rolnych.Więcej na ten temat w sobotnim wydaniu audycji "Na Szczecińskiej Ziemi"