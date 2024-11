Świnoujście bogate? Prezydent ma wątpliwości i pyta mieszkańców

Świnoujście, zdjęcie ilustracyjne. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiuwum]

Świnoujście uchodzi za bogatą gminę. Czy faktycznie nią jest? Wątpliwości ma Joanna Agatowska. Obecna prezydent miasta, na swoim facebookowym profilu, zapytała mieszkańców, co sądzą o finansach Świnoujścia.

Zdania na temat zamożności Świnoujścia wśród wyspiarzy są podzielone. - Nie uważam tak. Z tego, co mówią sondaże i różne statystyki, to mówią, że tak. Najbogatsze miasto w Polsce. Ludzie mogą tu być bogaci, co niektórzy, ale czy bogate miasto jako takie? Mogłoby być więcej rzeczy fajnych dla mieszkańców, nie tylko pod turystów - uważają mieszkańcy.



Prezydent miasta przyznaje, że deficyt w wysokości 102 mln zł utrudnia pracę nad tworzeniem przyszłorocznego budżetu. Zapowiada, choć jeszcze bez konkretów, że będą cięcia.



- Zakresy, które będziemy mogli weryfikować tak, aby dopiąć budżet przyszłego roku, będziemy starali się już zaproponować, ponieważ budżet miasta musi być już w przyszłym miesiącu złożony. Jest bardzo dużo spraw, które niestety bardzo mocno też opóźniają nasze prace i są to sprawy zaległe - dodaje Agatowska.



Projekt budżetu na przyszły rok świnoujścianie poznają 28 listopada podczas sesji rady miasta.