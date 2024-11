Stargardzki Budżet Obywatelski 2025 [WYNIKI]

W ramach poprzednich edycji zrealizowano 111 projektów o łącznej wartości ponad 18 mln zł. źródło: https://stargard.eu

Tężnia solankowa w parku nad Iną i podświetlony Piętnasty Południk z gryfikiem-geodetą to inwestycje, które zebrały największą liczbę głosów wśród mieszkańców Stargardu w nowej edycji Budżetu Obywatelskiego.

Miasto zaprezentowało listę zwycięskich projektów. Mieszkańcy mieli do wyboru ogółem 64 wnioski. Do podziału jest 3 mln zł.



Joanna Wenc z Biura Prezydenta Miasta potwierdza, że do ostatniej chwili przeliczano głosy.



- Na obszarze Starego Miasta przeszły cztery projekty, jednym z nich jest tężnia. Pomysł spotkał się z bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców, to nasz czarny koń tych wyborów - przyznała.



Na ulice nie wyjadą natomiast autobusy w barwach Spójni i Błękitnych.



- Niestety, zabrakło trochę głosów, liczymy na pomysły w kolejnych edycjach - zaapelowała.



Piotr Styczewski z Urzędu Miejskiego informuje, że najczęściej głosowano przez internet.



- 6406 głosów oddano elektronicznie. Było zaskakująco dużo głosów papierowych: ponad 2400 - powiedział.



W ramach poprzednich edycji zrealizowano 111 projektów o łącznej wartości ponad 18 mln zł.



Wszystkie zwycięskie projekty SBO 2025:



Obszar nr 1 – os. Zachód – os. Letnie



– Biegać każdy może, trochę lepiej lub trochę gorzej (budowa bieżni lekkoatletycznej na terenie przy Szkole Podstawowej nr 11) – 450 000 zł,

– Ścieżka zmysłów w PM 5 (ogród Przedszkola Miejskiego nr 5) – 30 000 zł.



Obszar nr 2 – os. Chopina



– Rozświetlony 15. Południk z gryfikiem geodetą (ul. Szczecińska, okolice ronda 15. Południk) – 400 000 zł,

– Wiem gdzie wysiąść! Uzupełnienie systemu informacji pasażerskiej w autobusach (tablice informacyjne w autobusach MPK) – 70 000 zł.



Obszar nr 3 – Śródmieście



– Modernizacja Centrum Rekreacyjno-Sportowego przy Szkole Podstawowej nr 3 – 450 000 zł,

– Modernizacja BOISKA DO KOSZYKÓWKI przy Szkole Podstawowej nr 1– 50 000 zł.



Obszar nr 4 – Stare Miasto



– # Aby każde dziecko było rozumiane – komunikacja alternatywna – daj swój głos milczącym (tablice ze znakami komunikacji alternatywnej i informacjami o dzieciach ze specjalnymi potrzebami) – 50 000 zł,

– Tężnia solankowa – 300 000 zł,

– Bezpieczny skatepark i pumptrack – montaż monitoringu (teren przy Młodzieżowym Domu Kultury) – 50 000 zł,

– Stargard PRAKTYCZNE MIASTO – Place Zabaw (doposażenie placów zabaw w parkach) – 100 000 zł.



Obszar nr 5 – os. Pyrzyckie



– SOKOLIK 2025 – modernizacja i wymiana sztucznej nawierzchni na boisku do piłki nożnej (przy ul. Armii Krajowej) – 450 000 zł,

– SOKOLIK 2025 II – piłkochwyty na boisku piłkarskim (przy ul. Armii Krajowej) – 50 000 zł.



Obszar nr 6 – os. Kluczewo-Lotnisko



– Boisko do gry w piłkę nożną z naturalną nawierzchnią (przy ul. J. Niemcewicza) – 450 000 zł,

– Bezpieczeństwo to podstawa – bezpieczne dojścia (chodniki przy Szkole Podstawowej nr 8) – 50 000 zł.