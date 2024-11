Wojewoda o parku Doliny Dolnej Odry: mieszkańcy mają zyskać, a nie stracić

Adam Rudawski, wojewoda zachodniopomorski. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Teraz jest czas, żeby przekonać mieszkańców do stworzenia parku - podkreśla wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski.

Chodzi o Park Narodowy Doliny Dolnej Odry, który miałby powstać na Międzyodrzu.



Według zapowiedzi, podstawę dla pracy parku, ma stanowić nie tylko ochrona przyrody, ale także rolnictwo i turystyka. Nie zabraknie także centrów edukacyjnych. Swoim obszarem park ma objąć tereny gmin: Kołbaskowo, Szczecin, Gryfino i Widuchowa.



Pojawią się nowe regulacje, ale nie będzie zakazu dla wędkarzy i rybaków - zapewnia Rudawski: - W momencie, kiedy wprowadzany jest park, pracuje się nad tym, żeby zamienić to, co było dotychczas ewidencjonowane w Wodach Polskich. Będzie w tak zwanym tradycyjnym połowie i tradycyjnym wędkarstwie, bo uznajemy, że jest to taka tradycja.



Należy pamiętać, że najważniejsze jest to, żeby mieszkańcy przez stworzenie parku niczego nie stracili - dodaje Rudawski: - Nie będzie zakazu inwestycji, budowania, nie zamknięta zostanie droga, nie będzie zakazu żeglugi. Chcę, żeby mieszkańcy dobrze to zrozumieli i zobaczyli już na konkretnym planie ustawy, że nic im w tym aspekcie nie grozi.



Wiadomo natomiast, że jeżeli park powstanie, to najprawdopodobniej pojawi się zakaz odstrzału zwierzyny.



Według wstępnych wyliczeń, stworzenie parku i rozruch w pierwszym roku działania to 48 milionów złotych.