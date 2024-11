Bieg Niepodległości w Szczecinie [WIDEO, ZDJĘCIA]

Wideo R.Stachnik, M.Papke, montaż M.Papke [Radio Szczecin]

Młodzi patrioci i rodzice pobiegli dla Niepodległej - to już 6. raz, kiedy mieszkańcy Szczecina - dorośli i dzieci - zbierają się na Bulwarach i aktywnie celebrują Narodowe Święto Niepodległości.

Z najmłodszymi biegaczami rozmawiała reporterka Radia Szczecin, Julia Nowicka.



- Dbanie o kondycję fizyczną to jest bardzo ważna rzecz. - Biegnie się za niepodległość Polski, upamiętnia się to święto. Robię to dla przyjemności, lubię uprawiać sport - mówili uczestnicy imprezy.



W biegu wzięło udział 250 dzieci i 500 dorosłych.