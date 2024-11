Przepis szczecińskich naukowców na chipsy z... mięsa karpia [ZDJĘCIA]

Fot. Kamila Kozioł/ZUT

Są chrupiące i przede wszystkim zdrowe - to chipsy z mięsem karpia, których przepis opracowali naukowcy Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

Lista składników potrzebnych do przygotowania przysmaku nie jest długa - mięso karpia oraz tapioka, do tego pieprz, sól i odrobina cukru.



Efektem jest przekąska, która w 100 g ma średnio kilkadziesiąt kalorii mniej niż tradycyjne chipsy czy prażynki. Ma również mniej tłuszczu, soli i węglowodanów, zawiera natomiast niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe z rodziny n-3, w tym przede wszystkim EPA i DHA.

Karpioki będzie można kupować usmażone lub w postaci półproduktu do samodzielnego przygotowania w domu.



Przepis powstał w ramach dofinansowania z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.