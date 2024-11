Optymalizują dworzec w Stargardzie [ZDJĘCIA]

Według wstępnych przymiarek koszt remontu dworca ma wynieść ok. 26 mln zł. Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin] Według wstępnych przymiarek koszt remontu dworca ma wynieść ok. 26 mln zł. Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin] Według wstępnych przymiarek koszt remontu dworca ma wynieść ok. 26 mln zł. Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin] Według wstępnych przymiarek koszt remontu dworca ma wynieść ok. 26 mln zł. Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin]

Dworzec w Stargardzie znalazł się w grupie 34 innych budynków dworcowych, których planowana wcześniej przebudowa ma być poddana optymalizacji.

Zarządzająca dworcami Grupa PKP S.A. potwierdziła w ten sposób informacje o zmianach w projektach i finansowaniu części dworcowych inwestycji.



Agnieszka Jurewicz z PKP S.A. zapewnia, że nie oznacza to rezygnacji z rozwiązań dotyczący komfortu pasażerów korzystających z dworca, ani zakłócenia trwających prac projektowych.



- Gotowy jest już projekt funkcjonalno-użytkowy polegający m.in. na określeniu wstępnego zakresu inwestycji przy uwzględnieniu przyszłego zagospodarowania budynku dworca i terenu bezpośrednio do niego przylegającego. Trwa proces przygotowawczy do ogłoszenia postępowania przetargowego - zaznaczyła.



Mariusz Jankowski z Towarzystwa Przyjaciół Stargardu, zabiegający od lat o przebudowę dworca nie ukrywa, że oczekuje na więcej konkretów.



- Żeby optymalizacja nie ciągnęła za sobą stworzenia pewnej poczwarki. Za chwilę będziemy mieli nowoczesną stację, a przy niej będzie stała taka skorupa... - powiedział.



