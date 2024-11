Rewitalizacja Dąbia jednym z największych wyzwań

3,5 mld złotych na inwestycje w Szczecinie w ciągu najbliższych 10 lat. To zakłada Gminny Plan Rewitalizacji.

Ma być 70 głównych inwestycji i 50 rezerwowych. Jednym z ważniejszych wyzwań będzie rewitalizacja Dąbia - przekonywał dzisiejszy gość "Rozmowy pod Krawatem" - Michał Przepiera.Zastępca prezydenta Szczecina przekonywał, że w przypadku rewitalizacji starego Dąbia ważniejszą rolę od samych inwestycji będą miały instytucje odpowiedzialne za tzw. działania miękkie, ale na początek nie obejdzie się bez remontów.- To będziemy chcieli dźwigać przede wszystkim razem z naszym TBS-em i ze środkami Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Rewitalizacja to jest jednak także wprowadzenie tam życia na nowo, danie tej witalności, przede wszystkim w kwestiach społecznych. Możemy przecież wykreować kawałek miasta w określony sposób, ale to drugie jest dużo trudniejsze - podkreśla Przepiera.Zastępcę prezydenta Szczecina ds. inwestycji zapytaliśmy także jak przebiega rozbudowa Szczecińskiego Domu Sportu oraz o sam remont dachu Floating Areny. Przekonywał, że terminy nie są zagrożone...- Ten basen w tych terminach, które podawał MOSiR powinien być oddany. Mówimy tutaj więc o okresie, po tych drugich feriach zimowych, a one są w tym roku szybciej.Te pół roku, które sobie daliśmy na naprawy, to było z zapasem. A idzie to sprawnie... Za jakiś czas będziemy się cieszyć. Natomiast sam SDS w tej postaci nowej, to rok 2026 - dodaje Przepiera.Z Michałem Przepierą rozmawialiśmy także m.in. o remoncie ul. Kolumba, o palmiarni na Łasztowni, o trasie Północnej, czy o planach dotyczących nowych tras tramwajowych w Szczecinie.Całą rozmowę można wysłuchać, ale również obejrzeć - na naszej stronie internetowej