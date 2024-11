Wyłudzili miliony, wykorzystali sztuczną inteligencję

Spoofing telefoniczny jest karalny. Za tego typu przestępstwo grozi nawet pięć lat więzienia. źródło: https://pixabay.com/pl/869669/Foundry/CC0 - domena publiczna

Co najmniej trzy miliony złotych. Tyle wyłudzili już oszuści sprzedający nieistniejące akcje Baltic Pipe.

Jak to możliwe? Dzięki sztucznej inteligencji wykorzystali wizerunki przedstawicieli rządu i sławnych sportowców. Przekonywali oni, że transakcja ze Spółką GAZ-SYSTEM, to inwestycja, która zwróci się z wysokimi procentami.



Niemożliwe? A jednak. Nadszedł czas, w którym to, co widzimy i słyszymy musimy podać w wątpliwość. Iwona Dominiak, rzeczniczka spółki Gaz System, przyznaje, że oszustwa pod logo spółki mogą szokować.



- Przestępcy wykorzystują, posługując się sztuczną inteligencją, wizerunki sławnych osób. Są to zarówno politycy, jak i sportowcy. Robią kompilacje mowy i wychodzi na to, że dany polityk czy dany sportowiec już zainwestował w Baltic Pipe. I taki tekst pojawia się przy fałszywej reklamie - tłumaczy Dominiak. - Mamy zgłoszenia od ludzi z w zasadzie ze wszystkich województw.



I choć wydaje się, że nikt oszukać się nie da, to telefony i wiadomości z informacją o wyłudzeniu pod marką Gaz Systemu przychodzą niemal codziennie. - Kredyt do wzięcia? Odkładam telefon, od razu albo się rozłączam - mówią mieszkańcy.



Pamiętajmy, by w szybki i prosty zysk nie wierzyć.