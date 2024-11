Szef oddziału urologii: mężczyźni chcą się badać, także profilaktycznie

To przestaje być tematem tabu - mężczyźni coraz częściej się badają. Tak mówi szef oddziału urologii ogólnej i onkologicznej Szpitala przy ul. Arkońskiej w Szczecinie.

Zdaniem dr. hab. Artura Lemińskiego panowie chętniej odwiedzają gabinety urologiczne między innymi dzięki akcji "Movember", która zachęca do profilaktyki.Mężczyźni chcą się badać, nawet jeśli nie czują żadnych niepokojących sygnałów - mówił nasz gość porannej "Rozmowie pod krawatem".- Coraz częściej w naszych ambulatoriach czy w poradni widzimy mężczyzn, którzy przychodzą po to, żeby się zbadać. Nie dlatego, że coś im dolega. To są panowie, którzy faktycznie chcą poznać swój stan zdrowia. "Movember" znacznie podniósł świadomość panów - mówi dr hab. Artur Lemiński.Akcja "Movember" odbywa się co roku w listopadzie. Jej uczestnicy m.in. zapuszczają wąsy.