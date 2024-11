Szybsze zdrowienie i powrót do domu. Robot da Vinci zmienia reguły gry

Już ponad 100 operacji prostaty z użyciem robota da Vinci wykonał zespół lekarzy z oddziału urologii ogólnej i onkologicznej Szpitala Wojewódzkiego przy ulicy Arkońskiej w Szczecinie. Kolejne zaplanowane są na listopad i grudzień - wyliczał dzisiejszy gość "Rozmowy pod Krawatem".

Da Vinci to instrument, który pozwala radykalnie wyciąć prostatę z dużo większą precyzją niż dotychczasowe techniki - podkreślał kierujący oddziałem dr habilitowany Artur Lemiński. Dla pacjenta to ogromna różnica, ponieważ ze szpitala może wyjść już nawet na drugi dzień, zamiast po tygodniu.- Ponadto nie ma żadnych większych restrykcji, jeżeli chodzi o spożywanie płynów czy też posiłków po operacji. Poprawiają się jego wyniki czynnościowe. Mam tutaj na myśli trzymanie moczu czy też możliwość powrotu do aktywności seksualnej sprzed operacji - tłumaczył dr Lemiński.Trwa akcja Movember, przed nami sporo wydarzeń w Szczecinie i regionie. Wśród nich, w sobotę 23 listopada "Bieg z wąsem" w parku Kasprowicza, a także specjalny koncert w Filharmonii. A 27 listopada panel dyskusyjny pt. "Scena Zdrowia". Już w tę sobotę natomiast w Galaxy będą darmowe badania profilaktyczne dla panów.- Jedno z nich służy wykonywaniu badań jąder i to są badania ultrasonograficzne, ale także również badanie manualne, które może być połączone z taką krótką instrukcją tego, co pacjent powinien powtarzać później w domu. Natomiast, drugie stanowisko jest poświęcone przede wszystkim pobieraniu krwi na badanie PSA - dodał dr Lemiński.Szczegóły wydarzeń, oraz miejsca darmowych badań w ramach akcji Movember znaleźć można na męskiezdrowie.pl Całą rozmowę można wysłuchać, ale również obejrzeć na podstronie "Rozmów pod Krawatem" , a także na naszym radiowym Facebooku