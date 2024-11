Mierzył do dzika, zastrzelił żołnierza. Sprawa już w sądzie

Sprawa śmiertelnego postrzelenia żołnierza na terenie Pasa Ćwiczeń Taktycznych Krzekowo 12. Brygady Zmechanizowanej w Szczecinie trafiła do sądu.

Akt oskarżenia dotyczy dwóch mężczyzn: Stanisława H. i Tomasza F.Pierwszemu prokurator zarzuca nieumyślne spowodowanie śmierci żołnierza, a także umyślne narażenie czterech innych wojskowych biorących udział w ćwiczeniach, na niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na ich zdrowiu.Ponadto: nieudzielenie pomocy postrzelonemu żołnierzowi i polowanie na terenie wojskowym bez posiadanych do tego uprawnień.Tomaszowi F. prokurator zarzucił nieudzielenie pomocy postrzelonemu żołnierzowi oraz również polowanie na terenie wojskowym bez posiadanych do tego uprawnień.Za zarzucane przestępstwa grozi do pięciu lat więzienia.Do tragicznego zdarzenia doszło wieczorem, 15 listopada 2023 roku. Na teren Pasa Ćwiczeń Taktycznych Krzekowo wjechało terenowe auto, w którym znajdowali się dwaj mężczyźni - kierujący Stanisław H. oraz pasażer Tomasz F.Mieli oni odłowić dziki.Żaden z nich nie posiadał na to wymaganego pozwolenia. Stanisław H. uznając, że mierzy do zwierzęcia oddał strzał z broni myśliwskiej.Trafiony został jeden z żołnierzy biorący udział w ćwiczeniach. Następnie obaj mężczyźni szybko odjechali.Pozostali uczestnicy ćwiczeń widząc leżącego na ziemi żołnierza z raną szyi od razu przystąpili do udzielania mu pierwszej pomocy i o zdarzeniu poinformowali oficera dyżurnego oraz wezwali Pogotowie Ratunkowe. Podjęte czynności reanimacyjne nie przyniosły rezultatu i postrzelony 21-letni żołnierz zmarł.53-letni Stanisław H. oraz 52-letni Tomasz F. dotychczas nie byli karani.