Studenci Politechniki Morskiej świętowali [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Uczelnia zorganizowała morze atrakcji dla swoich żaków: m.in. Koło Fortuny z nagrodami, piłkarzyki ze znanym sportowcem, a także Dj-a z muzyką na żywo.

- Jestem zaskoczony takimi atrakcjami. Każdy może skorzystać z tego, co chce. Może się dowiedzieć wielu mądrych rzeczy. No, taka okazja, to aż żal nie skorzystać. - Udało się wygrać kawę z rektorem, więc pójdę. Porozmawiam... - mówili studenci.



- Dzisiaj świętujemy razem z całą społecznością akademicką Politechniki Morskiej Międzynarodowy Dzień Studenta. Chcemy pokazać, że Politechnika to jest ich miejsce i ich drugi dom tak naprawdę, bo spędzają tutaj bardzo dużo czasu. Mamy imprezę z DJ em, mamy znakomitego gościa, pana Marka Rupińskiego. Mamy dla nich bardzo ciekawe nagrody w Kole Fortuny, które cieszy się ogromną popularnością, bo do stanowiska Koła Fortuny ustawiają się już od początku naszej imprezy ogromne kolejki - relacjonowała Anna Malec, rzeczniczka Politechniki Morskiej.



17 listopada na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Studenta, który upamiętnia protesty czechosłowackich studentów przeciwko nazistowskiej inwazji w 1939 roku.