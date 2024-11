Marszałek broni pomysłu Kwartału Kultury na tyłach MNS

Dziś Teatr Współczesny jest hubą żyjącą wewnątrz Muzeum Narodowego w Szczecinie, jednocześnie widzowie przyzwyczaili się do tego, że Współczesny jest na Wałach Chrobrego, które są bardziej dostępne niż Łasztownia - przekonywał w "Rozmowie pod krawatem" zachodniopomorski marszałek.

- Ja tylko stwierdzam fakty. Pan dyrektor jest na emeryturze, niech recenzuje - odparł marszałek.





Głos byłego dyrektora Muzeum Narodowego Lecha Karwowskiego dziś nie będzie decydujący - dodał marszałek.

Olgierd Geblewicz w Radiu Szczecin pierwszy raz publicznie odniósł się do pomysłu budowy tzw. kwartału kultury na Wałach. Przekonywał, że wsłuchuje się zarówno w trwającą dyskusję jak i pojedyncze głosy.- Według mnie to jest jedyna szansa na to, żebyśmy w jakiejś nieodległej perspektywie zbudowali dobre warunki dla funkcjonowania zarówno Muzeum Narodowego na Wałach Chrobrego, jak i Teatru Współczesnego - ocenił marszałek Geblewicz.Marszałek dodał, że ma ogromne doświadczenie w remontach i budowach instytucji kultury w Szczecinie i wymieniał, że podczas ostatnich kilkunastu lat udało się stworzyć Akademię Sztuki, Centrum Dialogu Przełomy, Morskie Centrum Nauki, wyremontować Operę, czy rozbudować Teatr Polski...- Prawie skończyliśmy nawet Ogrody Przelewice. Jedyną instytucją kultury, która zawsze widziała same przeszkody, a nie próbę ich rozwiązania było Muzeum Narodowe - powiedział.- Czy to Lech Karwowski był hamulcowym? - dopytywał red. Sebastian Wierciak.Całą rozmowę można wysłuchać, ale również obejrzeć na naszej stronie internetowej oraz na radiowym Facebooku . Powtórka całości na antenie o północy.W czwartek gościem "Rozmowy pod krawatem" będzie ekonomista, prof. Dariusz Zarzecki. Porozmawiamy o zawartości naszych portfeli.