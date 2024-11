Poród na Pomorzanach będzie łatwiejszy

Szpital na Pomorzanach. Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]

Dodatkowego anestezjologa zatrudniono na porodówce w szpitalu na Pomorzanach. Wykonuje on znieczulenia podczas naturalnych porodów. Nie jest to jedyne rozwiązanie, które pomóc ma pacjentkom.

Szpital przygotowuje też pielęgniarki do tego by, po założeniu cewnika przez anestezjologa, zajmowały się monitorowaniem podawania leku znieczulającego. W czerwcu „Kurs kwalifikacyjny w zakresie anestezjologii dla położnych” rozpoczęło ok. 20 położnych. Jeszcze w tym roku zostaną one przeszkolone w zakresie monitorowania naturalnego porodu ze znieczuleniem.



Znieczulenie zewnątrzoponowe jest najskuteczniejszą metodą łagodzenia bólów porodowych w przypadku porodu drogami natury. Według danych Narodowego Funduszu Zdrowia w 2022 r. w naszym kraju częstotliwość wykonywania znieczuleń podczas porodu określona została na poziomie 14%. Dla porównania w krajach skandynawskich osiąga on poziom 50%.



Już teraz podawanie znieczuleń na porodówce na Pomorzanach określone jest na poziomie 20%. Docelowo po planowanych zmianach i przy uwzględnieniu zasobów kadrowych i możliwości technicznych ma on osiągnąć poziom ok. 30%.