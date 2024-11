Wyróżnienia dla honorowych dawców krwi [ZDJĘCIA]

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

Oddali w swoim życiu nawet po kilkadziesiąt litrów życiodajnego płynu. Polski Czerwony Krzyż wyróżnił honorowych dawców krwi z Kołobrzegu.

Wyróżnienia i odznaczenia otrzymało ponad 80 krwiodawców, w tym osoby, które dzielą się krwią całymi rodzinami. Wśród honorowych krwiodawców znalazły się cztery małżeństwa i jedno rodzeństwo.



Siostry Anna i Nikola Sandrzyk mówią, że oddawanie krwi to u nich rodzinna tradycja.



- Mama zaczęła oddawać krew, babcia też jeszcze oddawała, mamy jeszcze brata. I tak każde dziecko, które osiągnęło pełnoletność, jakoś tak zostało zachęcone. - Kobiety niestety mogą tylko cztery razy do roku oddać - mówią siostry.



Wśród odznaczonych nie brakuje także przedstawicieli służb mundurowych. Jednym z nich jest Jarosław Wronka, żołnierz 12. Pułku Logistycznego w Kołobrzegu.



- Często daje krew, co dwa miesiące. Generalnie oddaję krew od 2009 roku. Dobro zawsze powraca do człowieka - mówi Wronka.



Krew mogą oddawać osoby od 18 do 65 roku życia, które ważą co najmniej 50 kilogramów.