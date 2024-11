Groził, szarpał i próbował okraść kobietę

Groził kobiecie niebezpiecznym narzędziem i zażądał papierosów oraz innych przedmiotów - kiedy kobieta próbowała się bronić, doszło do szarpaniny. Napastnik uciekł.

Do zdarzenia doszło w Szczecinie, w rejonie jednego z marketów.



Dzięki szybkiej interwencji policjantów - udało się namierzyć i zatrzymać sprawcę. 28-latek stawiał opór, był pijany. Nie przyznał się do napaści na kobietę.



Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił jednak na przedstawienie mu zarzutu usiłowania rozboju. Mężczyzna na dwa miesiące trafił do aresztu. Za swoje czyny odpowie przed sądem.