Nowy instrument dla Stargardzkiego Centrum Kultury. Za ponad milion złotych

Zdjęcie ilustracyjne. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Nowy, koncertowy fortepian otrzyma Stargardzkie Centrum Kultury. Na jego kupno zgodzili się miejscy radni. Koszt instrumentu to ponad milion złotych.

SCK o zakup fortepianu zabiegało od dwóch lat. Nowy nabytek ma wzbogacić repertuar orkiestry Camerata Stargard. Usłyszymy go również podczas koncertów z udziałem gwiazd pop.



Joanna Tomczak, dyrektor SCK zapewnia, że będzie to instrument z najwyższej półki. - Absolutnie najlepszy, fortepian Steinway klasy D, który za sto lat będzie tak samo wartościowym i wspaniałym instrumentem, którego zakup będzie teraz inwestycją. Wzmocni pozycję kultury w Stargardzie. Z wielką przyjemnością zagra na nim każdy - podkreśla Tomczak.



Zakup instrumentu po pewnych wahaniach poparł też Krzysztof Kozłowski, szef klubu radnych PiS. - Kwota jest wysoka, natomiast strategicznie patrząc na kulturę stargardzką, warto zainwestować milion złotych. Można byłoby kupić tańszy fortepian, ale patrzymy z perspektywy lat. To decyzja pokoleniowa - dodaje Kozłowski.



Steinway ma trafić na scenę Centrum Kultury wiosną przyszłego roku.