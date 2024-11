Strefa Czystego Transportu. Będą konsultacje społeczne

Będą konsultacje społeczne w sprawie Strefy Czystego Transportu w Szczecinie.

Chodzi nie tylko o jej zakres terytorialny, czy też warunki techniczne pojazdów mogących z niej korzystać, ale także o dostęp do strefy samych mieszkańców - zapowiada zastępca prezydenta Michał Przepiera.- Można szereg wykluczeń zawrzeć, przede wszystkim w dużej mierze nie dotyczy to mieszkańców danego obszaru, w którym to jest prowadzone, więc tych którzy tam mieszkają, to ich to nie dotknie. Można również wprowadzić ograniczenia związane z wiekiem mieszkańców, aby chronić najstarsze osoby, których status majątkowy jest znacznie niższy - podkreśla Przepiera.Szczegóły funkcjonowania Strefy Czystego Transportu w Szczecinie mają być znane pod koniec przyszłego roku. Wówczas zostaną poddane pod głosowanie radnych Rady Miasta.