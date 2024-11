Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

To tylko zmiany kosmetyczne - tak do profilu absolwenta i absolwentki odnosi się Komitet Nauk Pedagogicznych PAN - informuje jego wiceprzewodnicząca profesor Barbara Kromolicka.

Ministerstwo Edukacji jesienią przeprowadziło ogólnopolską kampanię konsultacyjną z nauczycielami, dyrektorami szkół, rodzicami dotyczącą edukacji w Polsce i potrzebnych zmian w rozwoju polskiej szkoły. To w ramach planowanej reformy edukacji.



- Szkoły powinny otworzyć się na pasję i prace w zespole - tłumaczy profesor Kromolicka. - Szkoła otwarta, w której uczeń uczy się zgodnie ze swoim poziomem. Nie wiekowo, tylko w zależności od swojego potencjału, wiedzy i umiejętności, czyli tworzenie grup rozwojowych.



- MEN zapowiada zmiany w przepisach o frekwencji w szkole - potwierdza profesor Kromolicka. - Jeśli wprowadza się w podstawie programowej, bo musi być 70 procent obecności w szkole, do tej pory było 50 procent, to o czym to świadczy? Zamiast rozluźnić szkołę, żeby dzieciom było miło i przyjemnie, to my ich chcemy uwięzić.



Zdaniem profesor Kromolickiej, problemem w polskim systemie edukacji jest także brak zadań domowych.