Starożytne monety sprzed 2000 lat w przesyłce pocztowej

Fot. Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie Fot. Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie

Miały być metalowe żetony o wartości 10 dolarów amerykańskich, a były... starożytne monety. Na taką przesyłkę natrafili zachodniopomorscy funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej.

Na podstawie wstępnej analizy zdjęciowej, którą przeprowadził specjalista z Narodowego Instytutu Dziedzictwa, udało się ustalić, że monety są zabytkowe, mają ponad 2000 lat i pochodzą ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Ich stan zachowania wskazuje, że zostały pozyskane przez odkrycia lub wykopaliska.



Dwa tygodnie później do odprawy celnej została zgłoszona kolejna przesyłka ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich - do tego samego odbiorcy. W niej również znajdowały się trzy monety.



Sprowadzanie zabytków do Polski spoza Unii Europejskiej jest przestępstwem. Zatrzymane monety wymagają dalszych szczegółowych ekspertyz, które będą przeprowadzone podczas postępowania prowadzonego przez zachodniopomorski Urząd Celno-Skarbowy w Szczecinie.