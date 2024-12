Oszuści działający metodą "na pracownika banku" złapani w Szczecinie

Fot. Komenda Miejska Policji w Szczecinie Fot. Komenda Miejska Policji w Szczecinie Fot. Komenda Miejska Policji w Szczecinie Fot. Komenda Miejska Policji w Szczecinie

Działali metodą "na pracownika banku" - oszustów zatrzymali szczecińscy policjanci.

12 osób podejrzanych jest o wyłudzanie pieniędzy od mieszkańców. Sprawcy działali za pośrednictwem aplikacji internetowej Telegram oraz zakładanych przez siebie rachunków bankowych. Przestępcy kontaktowali się telefonicznie z ofiarami, podszywając się pod pracowników banku. Przekonywali, że ich oszczędności są zagrożone przez rzekomych cyberprzestępców i sugerowali, aby przelać pieniądze na „bezpieczne” konta.



W rzeczywistości środki trafiały na rachunki kontrolowane przez sprawców. Pieniądze po ich przelaniu, były wypłacane z bankomatów, a następnie gotówka była wpłacana do biletomatów służących do transferu środków w kryptowaluty, co miało na celu ukrycie śladów przestępstwa.



Wszyscy zatrzymani usłyszeli zarzuty związane z oszustwem. Sąd po zapoznaniu się z materiałem dowodowym zdecydował o tymczasowym aresztowaniu ośmiu podejrzanych. Pozostałe osoby zostały objęte dozorem Policji.