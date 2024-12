Gdzie Mikołaj zostawia prezenty szczecinianom? [WIDEO, ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

W bucie, pod poduszką czy pod choinką - co dom to inne mikołajkowe tradycje. Zapytaliśmy szczecinian, gdzie Mikołaj zostawił dziś prezenty dla najmłodszych.

- U nas było tak, jak Mikołaj przychodził, Mikołaj przynosił, czekaliśmy jako dzieciaki na te prezenty. - W bucie zostawiał. - No nie pod poduszką, bo to trochę większy jest prezent. To będzie tak koło łóżka leżał. - Zawsze była taka tradycja, że się wychodziło na dwór i trzeba było jakieś robić zadanie na przykład i znaleźć ten prezent. - Mikołaj zawsze przychodził do tego 6 grudnia i zostawiał pod poduszką czy też koło łóżka prezenty o poranku, żeby je odebrać - mówią szczecinianie.



Mikołajki obchodzi się na cześć katolickiego świętego Mikołaja z Miry.