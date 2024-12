Charytatywna akcja Moto-Mikołajów [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Wiozą pomoc na jednośladach - Moto-Mikołaje przejechali ulicami Szczecina.

Przebrani w świąteczne, biało-czerwone kostiumy przewieźli ponad 1000 paczek, które trafią m.in. do dzieci z okolicznych domów dziecka i świetlic środowiskowych.



Mikołajkowy korowód wyruszył z Wałów Chrobrego o godzinie 14; wzięło w nim udział kilkuset motocyklistów o wielkich sercach.



- Nie dość, ze jesteśmy motocyklistami, to jeszcze możemy robić fajne rzeczy, pomagać innym ludziom. - Główny cel tej akcji, to wywołanie uśmiechu u tych dzieci. Udało nam się zebrać ponad 1000 dużych paczek pełnych słodyczy od motocyklistów i nie tylko - mówili.



- Czy ten kostium nie przeszkadza w jeździe? - dopytywał reporter Radia Szczecin.

- Nie przeszkadza, ale: pomaga. Jest przyjemniej, ludzie się uśmiechają, zwracają uwagę. - Sam przejazd przez miasto, kiedy widzimy, ze ludzie są zadowoleni..., serce rośnie wtedy - mówili.



Kończąc przejazd Moto-Mikołaje zorganizowali imprezę - w okolicy szczecińskiej Arkonki - dla 400 zaproszonych dzieci, do których trafią słodkie paczki.



Edycja tekstu: Jacek Rujna