Przewidywania wyborcze w Kawiarence Politycznej [ZDJĘCIA]

O kandydatach w wyborach prezydenckich dyskutowali goście porannej "Kawiarenki Politycznej" Radia Szczecin.

To człowiek na trudne czasy - mówił o Rafale Trzaskowskim poseł Platformy Obywatelskiej Patryk Jaskulski.- Wróciłem właśnie prosto z Gliwic. Duża energia, Rafał Trzaskowski rozgrzał tłum do czerwoności. Koalicja Obywatelska zaprezentowała takiego prawdziwego, niezależnego i obywatelskiego kandydata - mówi Jaskulski.Wybory wygra Karol Nawrocki - uważa poseł Prawa i Sprawiedliwości Artur Szałabawka.- To, co w tej chwili jest w Polsce, ten wielki podział na pewno nie służy. Może służy to niektórym partiom politycznym, natomiast na pewno nie służy Polsce - mówi Szałabawka.Lewica co prawda jeszcze nie wystawiła swojego kandydata, ale wicewojewoda Dawid Krystek już wie kto nim zostanie.- Ja tak naprawdę czekam na przyszłą niedzielę, bo właśnie mniej więcej o godzinie 11:00 w przyszłą niedzielę poznamy najlepszego kandydata w tych wyborach - kandydata bądź kandydatkę Lewicy - zapowiada Krystek.Pod wrażeniem kandydatury Szymona Hołowni jest Agnieszka Malinowska - Wasiluk z Polski 2050.- Jak wczoraj porwał nas tym, co do nas powiedział, a powiedział, że tak naprawdę to my jesteśmy bohaterami tej kampanii. My wszyscy obywatele - mówi Malinowska - Wasiluk.Wybory prezydenckie odbędą się prawdopodobnie w maju przyszłego roku.Edycja tekstu: Kacper Narodzonek