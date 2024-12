Strażacy z województwa z nowym sprzętem i inwestycjami w OZE

Strażacy z regionu inwestują w odnawialne źródła energii. Służby otrzymały m.in. nowoczesny sprzęt, który będzie im służyć w trudnych warunkach takich jak powódź czy susza.

Edycja tekstu: Kacper Narodzonek

W Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej w Pyrzycach zamontowano naziemną instalację fotowoltaiczną. Do komendy w Szczecinie trafił sprzęt do ratownictwa ekologicznego. To między innymi ubrania chemoodporne i testy do rozpoznawania substancji niebezpiecznych.A do pięciu jednostek w regionie m.in. w Goleniowie i Kamieniu Pomorskim trafiły auta elektryczne i stacje ładowania. Pieniądze na sprzęt pochodzą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. To prawie milion 200 tysięcy złotych.