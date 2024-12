Uwaga na cyberoszustów przed świętami!

Cyberprzestępczy nie próźnują, szczególnie przed świetami, kiedy nasilają się m.in. próby wyłudzenia naszych danych do konta bankowego.

Najbardziej popularne zgłoszenia w okresie świątecznym dotyczą fałszywych sklepów i podszywania się w sms-ach m.in. pod firmy kurierskie.



Wszystko po to, by zdobyć nasze dane logowania do bankowości elektronicznej i ukraść pieniądze z naszego konta - mówi Iwona Prószyńska, ekspert ds. komunikacji w obszarze cyberbezpieczeństwa CERT Polska.



- Takie sms-y, które zawierają linki prowadzące do stron tworzonych przez oszustów. To jest zdecydowanie temat, który powinniśmy zgłaszać. Jeżeli to jest faktycznie strona wyłudzająca dane, to ona zostanie wpisana na listę ostrzeżeń, co oznacza, że dostęp do niej zostanie zablokowany dla innych użytkowników sieci - dodaje Prószyńska.



Dzięki zgłoszeniom tylko w tym roku zablokowaliśmy ponad 75 milionów prób wejścia na niebezpieczne strony. Każdy niepokój możemy zweryfikować - dodaje Prószyńska: - Jeżeli ktoś do nas dzwoni, nakłania nas do podjęcia jakichś działań, sprawdźmy to u źródła samodzielnie. Wtedy zyskamy pewność, że faktycznie rozmawiamy z bankiem czy z policją, dlatego, że tutaj oszuści mogą się podszywać pod różne instytucje.



W przypadku podejrzanych sms-ów, należy skopiować treść wiadomości i przesłać na numer 8080. Inne próby oszustwa możemy zgłosić też na stronie internetowej incydent.cert.pl. Jeżeli daliśmy się nabrać i straciliśmy pieniądze należy zgłosić się na policję.