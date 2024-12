Wspomóż domy dziecka. Przekaż rower, może być do naprawy [WIDEO, ZDJĘCIA]

Regulują biegi, wymieniają łańcuchy, centrują koła - chodzi o rowery, które trafią na święta do szczecińskich domów dziecka. To w ramach akcji "Podaruj Dziecku Rower".

Lokalny serwis rowerowy zachęca mieszkańców do przynoszenia na ulicę Pocztową w Szczecinie starych zalegających jednośladów - skąd po gruntownym przeglądzie trafią na święta do dzieci i młodzieży.- Teraz został do zamontowania hamulec, którego aktualnie nie mamy na miejscu. Musimy go zamówić. Zostały oponki do wymiany, ale tam w sklepie mamy rowerki, które już są w pełni odświeżone - powiedział Dawid Jędrzejczak, właściciel serwisu Najs Bike przy Pocztowej 33 w Szczecinie.- Robimy to, by sprawić trochę radości dzieciom, które są mieszkańcami domów dziecka i żeby miały czym jeździć w przyszłym roku i kolejnych latach. Może jakiegoś kolarza stworzymy? Większe potrzeby są na większe rowery. Wiadomo, akcja nazywa się Podaruj Dziecku Rower i sugeruje, że to rowery w dziecięcych rozmiarach. Ale większe zapotrzebowanie jest na te większe rowery, bo jest tych większych dzieci po prostu więcej. Nie przyjmujemy rowerów w bardzo złym stanie. Chcemy, żeby ta akcja sprawiała dzieciom radość, więc dlatego prosimy o to, żeby oddawać te rowery w miarę dobrym stanie, tak żebyśmy mogli je z czystym sumieniem przekazać dalej - dodał Jędrzejczak.Organizatorzy akcji, Najs Bike przyjmuje rowery do 16 grudnia.