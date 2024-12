Likwidacja myjni na Manhattanie. Jest oświadczenie prezesa [WIDEO, ZDJĘCIA]

Spółka Manhattan odpowiada w sprawie likwidacji myjni samochodnowej.





- Przydałaby się tutaj, bo wokoło nie ma innej. - Jakiś powód musi być. Może będą coś tu budować?! A może chodzi o finanse? - mówili.





Sąd dwóch instancji nakazał właścicielowi wydanie terenu myjni.





W ocenie Kacperskiego chęć zawarcia przez myjnię kompromisu i nowej umowy to "słowa pod publiczkę", które mają tylko przedłużyć sprawę.





Oświadczenie prezesa spółki:

Przez wiele lat ww. wymienieni prowadząc działalność w formie spółki cywilnej korzystali z terenu Manhattan (14 lat) płacąc stawki wielokrotnie niższe niż pobierał ww. były Prezes Manhattanu od kupców.





Kupcy płacili za teren na którym stał ich pawilony kwoty od 55-65zł/m2 netto. W nietransparentnych i mocno podejrzanych okolicznościach zawarł umowę niekorzystną dla targowiska Manhattan na podstawie, której przez wiele lat płacił zaledwie od 2,49 do 3,36 zł za 1 m2.





Z tytułu samego zabudowanego terenu obiektami urządzeniami, stanowiskami do mycia samochodów (około 243 m2) powinien płacić tak jak inni kupcy co najmniej od 12 393,00 do 13 365 zł a płacił za cały teren 1043 m2 zaledwie od 2 601,63 zł do 3 500 zł (wszystkie powyższe kwoty są kwotami netto).





Przyjmując powyższe wspólnicy myjni zapłacili za korzystanie z tego terenu od 2010 o ponad 2 mln zł mniej niż gdyby musieli płacić za teren po stawkach takich jak płacili inni kupcy.

Podkreślić należy też, że targowisko Manhattan na potrzeby przygotowania terenu m.in. dla 3 podmiotów, w tym myjni, również poniosło koszty i zapłaciło z własnych środków na uzbrojenie tego terenu około 410 000 zł a wliczając dodatkowo koszty budowy wewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej i linii kablowych eNN i oddzielnego wyposażenia trafostacji, częściowej likwidacji i przebudowy ogrodzenia i bram wjazdowych, zastępczych nasadzeń łączny koszt przekroczył 700 000 zł.





Spółka ponosi dodatkowe koszty utrzymania czystości, oświetlenia dojazdu, koszenia, utrzymania przejezdności (posypywanie mieszanką piasek-sól) w okresie listopad-marzec 1600 zł/m-c, a w pozostałych miesiącach ok. 800 zł/m-c. Do urzędu miasta co m-c targowisko odprowadza za ten teren 1 294,02 zł.

Piotr Kacperski

Prezes Zarządu

Manhattan Sp. z o. o.





Edycja tekstu: Jacek Rujna



Myjnia ma przestać działać we wtorek - obiekt zajmie komornik. To po tym, jak sąd stwierdził nieważność umowy z jej właścicielem.Klienci wciąż działającej myjni są zdania, że taka usługa w tym miejscu jest potrzebna.Faktycznie, finanse są jednym z powodów.Prezes zarządu spółki Manhattan Piotr Kacperski przesłał do naszej redakcji oświadczenie. Wskazuje w nim, że umowa była zawarta na niekorzyść targowiska.Dodatkowo, według prezesa Manhattanu, myjnia miała płacić mniej niż inni dzierżawcy - to w sumie 2 mln zł w ciągu 14 lat.