Najbardziej ekologiczną choinką jest ta prawdziwa [WIDEO, ZDJĘCIA]

Pachną lasem, wydzielają olejki eteryczne, są symbolem odrodzenia, ale także źródłem życia - a mowa o choinkach. W nadleśnictwach ruszyła sprzedaż drzewek bożonarodzeniowych prosto z lasu.





Bezpośrednio od leśników można kupić świerki, sosny i jodły - mówi Ryszard Siarkiewicz-Hoszowski, nadleśniczy Nadleśnictwa Kliniska.- Wszystkie drzewka u nas pochodzą z plantacji choinkowych. Specjalnie powierzchni na to założonych, bo najbardziej ekologiczną choinką jest tak naprawdę ta prawdziwa. Na dzisiaj mamy przygotowane 500 sztuk tych dwóch gatunków, w różnych wysokościach - mówi nadleśniczy.Nadleśnictwa w regionie są przygotowane na duże zainteresowanie świątecznymi drzewkami -zapewnia Siarkiewicz-Hoszowski.- Akcję przewidzieliśmy na piątek i sobotę, a w przyszłym tygodniu w poniedziałek i wtorek do wyczerpania zapasów. Dzisiaj jest od 9 do 16, w sobotę od 9 do 14, czyli trochę krócej. W przyszłym tygodniu znowu 9-16 - mówi nadleśniczy.W okolicy Szczecina sprzedaż drzewek ruszyła w nadleśnictwach w Gryfinie i w Trzebieży.