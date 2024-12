Smocza i Krzemienna do przebudowy, przetarg w toku

Dziewięć firm jest zainteresowanych przebudową ulic: Smoczej i Krzemiennej w Szczecinie - ich oferty mieszczą się w zakładanym budżecie.

O inwestycji

Termin wykonania zamówienia:

Teraz ich analizą zajmie się komisja przetargowa. Inwestycja podzielona będzie na dwa etapy realizacyjne: w pierwszym przebudowana zostanie ulica Krzemienna, w ciągu drogi krajowej 31.W drugim etapie kontynuowany będzie remont Krzemiennej, a dodatkowo prace rozpoczną się na Smoczej.Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia wynosi 32 000 000,00 zł brutto.Inwestycja podzielona będzie na dwa etapy realizacyjne:I Etap realizacyjny – „Przebudowa ulicy Krzemiennej w Szczecinie w zakresie włączenia ul. Krzemiennej w DK nr 31” - w formule zaprojektuj i wybuduj. Wlot ul. Krzemiennej stanowić będzie początek obszaru uspokojonego ruchu, na którym będzie obowiązywało ograniczenie prędkości do 30 km/h.Zmieni się geometria wlotu ul. Krzemiennej w celu dostosowania do przejazdu autobusu z umożliwieniem wyjazdu z obszaru skrzyżowania samochodu osobowego. W tym celu w centralnej części wlotu wprowadzono wyspę centralną, w poziomie jezdni dla rozdzielenia kierunków ruchu pojazdów osobowych, umożliwiająca przejazd pojazdom ciężarowym oraz autobusom komunikacji miejskiej. Wykonane zostaną ponadto chodniki. Przebudowane zostaną sieci w tym wykonane zostanie odwodnienie. Zagospodarowana zostanie zieleń.II Etap realizacyjny – „Przebudowa ulic Krzemiennej i Smoczej” – w formule wybuduj. Zakres prac obejmuje:rozbiórki istniejącej jezdni o nawierzchni: bitumicznej, z płyt betonowych oraz kostki brukowej kamiennej i betonowej oraz podbudowy;rozbiórka istniejącej nawierzchni chodnika i zjazdów wraz z podbudową oraz krawężnikami i obrzeżami;zabezpieczenie skrzyżowań z infrastrukturą podziemną rurami dwudzielnymi;ułożenie nawierzchni bitumicznej wraz z podbudową na jezdni ul. Krzemiennej;ułożenie nawierzchni z kostki kamiennej wraz z podbudową na wyniesionych odcinkach jezdni ul. Krzemiennej, zjazdach, miejscach postojowych oraz wtopionej wyspie ronda;ułożenie nawierzchni z kostki betonowej wraz z podbudową na chodniku;regulacja wysokościowa istniejących włazów studni celem dowiązania do projektowanych rzędnych nawierzchni;wykonanie odwodnienia;przebudowę instalacji teletechnicznych i wykonanie oświetlenia ulicznego;zagospodarowanie zieleni.I Etap realizacyjny – 24 miesiące od daty podpisania umowy . W terminie 9 miesięcy od daty Zawarcia Umowy Wykonawca jest zobowiązany do wykonania dokumentacji projektowej, niezbędnej do realizacji przedmiotu umowy.II Etap realizacyjny – 24 miesięcy od daty zawarcia umowy.