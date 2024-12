Jak najlepiej wyjść z rodziną na świątecznym zdjęciu - radzi szczecińska fotografka

Szczecin jest wyjątkowo fotogeniczny - przekonywała dzisiejsza gościni Rozmowy pod Krawatem. Fotografka Anna Niemiec wskazywała szczególnie na Jasne Błonia. Jej zdaniem jesienią o świcie, kiedy są spowite mgłą, a w kadrze pojawiają się pojedyncze sylwetki.





Edycja tekstu: Kacper Narodzonek



Kolejny magiczny okres to czas kiedy na Jasnych Błoniach pojawiają się dywany z krokusów.- Połączenie fioletowego dywanu ciągnącego się hen, z monumentalnymi, majestatycznymi, jeszcze wtedy gołymi konarami drzew, dają widok taki, który zapiera dech w piersi. I potem jest wyścig między fotografami - mówi Niemiec.I szukanie tego najlepszego kadru. Przed nami święta i mając w studiu profesjonalistkę zapytaliśmy jak fotografować w tym czasie, żeby zdjęcia były wyjątkowe.- Warto się nawet przy tym stole wigilijnym tak poustawiać, tak przemieścić się żeby było widać taki ruch, akcję, że to zdjęcie jest żywe, że ktoś trzyma kogoś za rękę, ktoś się przytula, ktoś na kogoś patrzy, żeby to nie było tak, jakby się stało do zdjęcia legitymacyjnego - dodaje Niemiec.Annę Niemiec spytaliśmy także o jej najnowsze fotograficzne odkrycia w Szczecinie, o to jakiego aparatu używa, ale również o to czy z fotografii artystycznej można wyżyć.W wigilię gościem Rozmowy pod Krawatem będzie ksiądz Krzysztof Łuszczek.