Rok Jubileuszowy w Kościele nad Odrą i Bałtykiem

Metropolita szczecińsko-kamieński abp Wiesław Śmigiel będzie przewodniczył inauguracji Roku Jubileuszowego w Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej. Wszystko rozpocznie się na zamkowym dziedzińcu, potem msza św. w Bazylice Archikatedralnej.

Po raz pierwszy Rok Jubileuszowy ogłoszono w Kościele w 1300 roku.





W wigilijny wieczór papież Franciszek zainaugurował Rok Święty. Takie wydarzenia w Kościele odbywają się co 25 lat.- Początek o 11.30 na Zamku Książąt Pomorskich - mówi ks. dr Krzysztof Łuszczek, rzecznik prasowy Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej. Na małym dziedzińcu, w miejscu prawdopodobnie najstarszego, pierwszego kościoła chrześcijańskiego w mieście. Następnie procesja do Bazyliki Archikatedralnej z udziałem kapłanów, sióstr zakonnych i wiernych.A tam w południe abp Wiesław Śmigiel odprawi mszę świętą. - Metropolita szczecińsko-kamieński ustanowił na Rok Jubileuszowy 13 kościołów stacyjnych m.in. katedrę w Szczecinie i konkatedrę w Kamieniu Pomorskim - mówi ks. Marek Kuligowski, wikariusz konkatedry w Kamieniu Pomorskim. - Wszyscy wierni, którzy odbędą pielgrzymkę do wybranego kościoła stacyjnego, będą mogli uzyskać odpust zupełny.