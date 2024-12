Od 50 do kilkuset złotych, czyli wydatki sylwestrowe szczecinian [ZDJĘCIA]

Średnio nieco ponad 250 zł planują wydać Polacy na tegoroczną zabawę sylwestrową. Tak wynika z badań "Sylwestrowe plany Polaków", przeprowadzonych przez jedną z firm badawczo-consultingowych.





- Dwieście złotych. Trzeba będzie za to zamówić dobre jedzenie. Jeszcze nie wiem, na co mam ochotę, jestem dopiero po pracy - mówiła szczecinianka pytana przez reportera Radia Szczecin Aleksandra Makowskiego.- 250 zł maksymalnie, ale myślę, że na jakieś picie, chrupki, chipsy jak najbardziej wystarczy - dodał inny mieszkaniec miasta.- Z przyjaciółką będziemy szły do sklepu kupić parę rzeczy, a jaka będzie to kwota? Podejrzewam, że około 50 zł - zdradziła kolejna zapytana kobieta.- Kilkaset złotych - mówił szczecinianin.- Czy to jest kwota mniejsza od tej, którą wydawał pan w zeszłym roku? - dopytywał nasz reporter.- Nie, podobna - padła odpowiedź.Według przeprowadzonych badań 87 proc. Polaków planuje świętować nadejście nowego roku w gronie najbliższych, na prywatnie zorganizowanych imprezach.