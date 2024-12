Trzecia całoroczna karetka w Świnoujściu

Od Nowego Roku Świnoujście wzbogaci się o trzeci zespół ratownictwa medycznego.

Świnoujskie zespoły ratownictwa medycznego rocznie realizują prawie 5 tys. wyjazdów.







Edycja tekstu: Jacek Rujna

Będzie on udzielać pomocy całodobowo, przez wszystkie miesiące w roku.Do tej pory w Świnoujściu dyżurowały na co dzień dwa zespoły ratownictwa medycznego, trzeci pojawiał się tylko sezonowo - od 1 czerwca do końca września.Trzeci całoroczny ambulans zwiększy bezpieczeństwo mieszkańców i turystów. Może skrócić czas oczekiwania na pomoc nawet o kilkadziesiąt minut. Karetka jest już gotowa do wyjazdów.To Mercedes, w którym znajduje się najnowocześniejszy sprzęt: m.in. defibrylator, respirator oraz autopuls czyli platforma do mechanicznego ucisku klatki piersiowej wykorzystywana w przypadku nagłego zatrzymania akcji serca.Pomocy udzielać będzie skład podstawowy czyli dwóch ratowników medycznych lub ratownik medyczny i pielęgniarka.