Nowy rok w Międzyzdrojach. Moc atrakcji [WIDEO, ZDJĘCIA]

Idealne do spacerów, zabawy i witania Nowego Roku - mieszkańcy Międzyzdrojów i turyści z całej Polski zachęcają do sylwestrowej zabawy nad morzem.

Co przyciąga i dlaczego warto przyjechać właśnie do Międzyzdrojów?



- Kochamy Międzyzdroje, jesteśmy tu już po raz siódmy. - Tu jest pięknie, bo przez cały czas coś się dzieje. Jest dużo ludzi, wszyscy się śmieją, wszyscy prawie tańczą... - Jest dużo atrakcji, które się szykują, właśnie się rozkładają. Można pójść do oceanarium, na molo... - Przede wszystkim: morze! - Myślę, że są bardzo dobre warunki do spacerowania. - Można powdychać jodu nad morzem. O tej porze roku jest go bardzo dużo. - Jest gdzie zjeść rybę, jest gdzie zjeść gofra. - Mieliśmy być w Lugano w Szwajcarii, a wylądowaliśmy w Międzyzdrojach. - To ulubione nasze miasto już gdzieś od 1975 roku - mówili.



O godz. 12 ruszy m.in. Zumba po włosku w Alei Gwiazd i wielkie gotowanie (100 kg spaghetti bolognese) z Robertem Bochenko.



