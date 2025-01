Biegiem w Nowy Rok. Na starcie ponad pół tysiąca uczestników [WIDEO, ZDJĘCIA]

Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]

Ponad 500 biegaczy wzięło udział w 21. edycji Szczecińskiego Biegu Noworocznego.

Zawodnicy wystartowali nieopodal Teatru Letniego następnie przemierzali malownicze trasy Jasnych Błoni. Do pokonania mieli 5 kilometrów.



- To już nasza tradycja - mówią biegacze, chociaż pojawili się też debiutanci. - Położyłem się o 5 nad ranem i wstałem o 10. Trzeba przemóc słabość i pobiegać. - Wymarzona pogoda do biegania. Taki pomysł na życie nie od dziś, chociaż taki bieg w Nowym Roku to pierwszy w życiu, Rozgrzewka na sezon 2025.



Noworoczny bieg odbywał się w trzech kategoriach - Nordic Walking, Open, a także w skróconym dystansie dla dzieci.