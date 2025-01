"Siłka" na liście postanowień noworocznych. Czy to działa?

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Dobra kondycja to jedno z bardziej popularnych noworocznych postanowień. Czy te realizowane są zgodnie z planem od początku roku? Postanowiliśmy sprawdzić co na początku roku dzieje się w świnoujskich siłowniach.

Chętnych do ćwiczeń w Świnoujściu nie brakuje.



- Powiedzmy, że to postanowienie noworoczne. Zobaczymy, co będzie, dopiero zaczęłam. - My przez cały rok, postanowień noworocznych nie uznajemy - mówili.



Radosław Białoskórski z siłowni Feniks potwierdza, że świnoujścianie wraz z nowym rokiem faktycznie "odradzają się z popiołów".



- W zeszłym roku mieliśmy tendencję - o połowę - zwyżkową. Ale później, trzy-cztery miesiące i był spadek. W styczniu przyszło dużo osób młodych; od 18. do 25. roku życia. Miałem wypisanych ok. 300 karnetów - mówił.



A gdzie leży błąd?



- Albo robią zbyt mocne treningi, albo za dużo od siebie wymagają - ocenił.



Zgodnie z zaleceniami trenera postanowienia warto realizować małymi kroczkami aż do końca roku.



Edycja tekstu: Jacek Rujna