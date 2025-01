Zamiast witać nowy rok, przeprowadzili udany przeszczep wątroby

Transplantolodzy ze szczecińskiego szpitala przywitali nowy rok udanym przeszczepem wątroby.

Edycja tekstu: Michał Król

Nadrząd od dawcy został przetransportowany w sylwestrową noc ze Śląska do szpitala przy ulicy Arkońskiej. Wątrobę otrzymała 46-letnia pacjentka. Operacja trwała 7 godzin, stan kobiety jest dobry.Zadzwonił koordynator centralny z Poltransplant-u, który zgłosił narząd do pobrania - mówi Piotr Sobieszek, koordynator transplantacyjny w Szpitalu przy ulicy Arkońskiej.- Wtedy rzucasz tak naprawdę wszystko, przerzucasz całą swoją uwagę tylko na to zgłoszenie, które otrzymujesz i działasz. Chociażby powiadomienie szeregu osób o planowanym zabiegu - mówi Sobieszek.Transport medyczny wyruszył ze Szczecina około godziny 19 - mówi lek. Olga Michalewicz z oddziału chirurgii ogólnej i transplantacyjnej szpitala przy Arkońskiej.- Dyżuruje zespół transplantacyjny, więc planów wielkich sylwestrowych nikt z nas nie miał. Około godziny 12 już byliśmy przed miejscem pobrania i wysiedliśmy na chwilę na stacji benzynowej, żeby powitać wspólnie ten nowy rok - mówi Michalewicz.W 2024 roku w szpitalu przy ulicy Arkońskiej wykonano ponad 150 podobnych przeszczepów.