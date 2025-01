Koniec dłuuugiego weekendu. Odpoczęliśmy, czy się rozleniwiliśmy? [SONDA, WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Powrót do rzeczywistości, nie zawsze bywa łatwy; we wtorek uczniowie wracają do szkół, a dorośli do pracy.

Niektórzy wzięli pojedyncze dni wolne i od 23 grudnia aż do ostatniego piątku spędzili ponad dwa tygodnie "w trybie opłacanego bezrobocia". Czy to dużo, czy to mało i czy w czasie wolnym na pewno się odpoczywa?



- Wypoczęłam. Myślę, że jakby było krócej, byłoby trochę ciężej, ale teraz już na tyle wypoczęta, że myślę, że nie będzie źle. - Jestem studentem PUM-u, mam wolne do siódmego włącznie. Wracam na studia w środę, ale póki co cieszę się, odpoczywam, bo studia nie są łatwe, więc każdy dzień jest na wagę złota. - Miałem intensywny okres przedświąteczny z racji mojego zawodu. Okres po nowym roku jest bardzo chilloutowy. - Nie miałam wolnego, w tak zwanym międzyczasie pracowałam. Za tydzień wybieramy się na urlop i wtedy sobie odpoczniemy - mówili szczecinianie.



- Czy tyle wolnego rozleniwia? - dopytywał reporter Radia Szczecin.

- Zdecydowanie. Wybija z rytmu... - usłyszał w odpowiedzi.



Najbliższy długi weekend możemy sobie sprawić w kwietniu - to z okazji Świąt Wielkanocnych.



Edycja tekstu: Jacek Rujna