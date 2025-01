Sprawdziliśmy, jakie imiona dla dzieci królowały w ubiegłym roku w Szczecinie [WIDEO, ZDJĘCIA]

Nikodem najczęściej, Dyzma - najrzadziej. To imiona dla chłopców, które wybierali rodzice w Szczecinie w ubiegłym roku. Wśród imion dla dziewczynek królowały Zofia, a także Zuzanna i Maja. Rodzice najrzadziej wybierali takie imiona jak Oda, Melodia i Nelia.

Edycja tekstu: Michał Król

Wybrane imię nie może być ośmieszające ani być zdrobnieniem - przypomina Anna Żbikowska, kierowniczka Urzędu Stanu Cywilnego w Szczecinie.- Najczęściej moim argumentem był taki, że na razie nasza Marysia ma kilka dni, ale jak będzie prezesem banku, to bardziej by pasowało jednak żeby to była pani Maria, a nie pani Marysia - mówi Żbikowska.Zapytaliśmy szczecinian o to, jak wybierali imiona dla swoich dzieci.- Chyba zostanie Leon, w sumie męża pradziadek też ma tak na imię. - Ja myślałem nad Heleną, ale żona nie chciała. - Teodor. Ja wybierałam z mężem i z rodziną, bo szukaliśmy znaczenia, jakie ma to imię. Na tym nam najbardziej zależało. Co oznacza to imię? Dar od boga - mówią szczecinianie.W Polsce nie ma zapisanych konkretnych reguł dotyczących nadawania imion dzieciom. Ważne aby imię nie było krzywdzące ani nieprzyzwoite. Według wytycznych dziecku można nadać maksymalnie dwa imiona.