Protest rodziców sprzeciwiających się wprowadzeniu Edukacji Zdrowotnej do szkół [ZDJĘCIA]

"Nie dla Edukacji Zdrowotnej" - szczecińscy rodzice zapowiadają protest związany z nowym przedmiotem, który pojawi się w szkołach od września.

Edukacja Zdrowotna ma zastąpić dotychczasowe Wychowanie do Życia w Rodzinie. Rodzice zarzucają Ministerstwu Edukacji wiele złych intencji - szczególnie... edukację seksualną.- Nie chcemy tego przedmiotu. - W naszej ocenie nic dobrego nie przyniesie. - Bardzo perwersyjna edukacja seksualna. Kto będzie uczył tego przedmiotu? Kiedy zostali wykształceni nauczyciele. - Dzieci w czwartej klasie mają się uczyć o samozaspokojeniu. - Nie zgadzamy się, jest wiele pytań na które nie znamy odpowiedzi. - Nie ma z nami żadnej rozmowy, jesteśmy dyskryminowani - mówią rodzice.Edukacja seksualna jest jednym z 10 zagadnień w tym przedmiocie.Przed protestem zachęcamy rodziców do przeczytania podstawy programowej ze spokojem, zamiast ulegać dezinformacjom - mówi Agnieszka Lisowska, rzeczniczka Kuratorium Oświaty w Szczecinie.- Cały przedmiot Edukacja Zdrowotna jest wprowadzony po to, żeby dzieci chronić. Jeżeli pojawiają się tam informacje dotyczące różnego rodzaju zagrożeń, w różnych sferach, pojawiają się po to, żeby wyposażyć dzieci w wiedzę, jak tych zagrożeń unikać - mówi Lisowska.Przedmiot przewidziany jest dla szkół podstawowych (od 4 klasy) i liceów.Protest rodziców odbędzie się w najbliższą sobotę w południe na pl. Adamowicza w Szczecinie.