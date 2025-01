Prawie 200 wyjazdów zachodniopomorskich strażaków w sobotę

176 razy wyjeżdżali dziś zachodniopomorscy strażacy do zdarzeń związanych z warunkami atmosferycznymi.

I to tylko między godziną 8 a 15:30, informuje asp. Dariusz Schacht z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie.- Działania strażaków to głównie usuwanie powalonych drzew i gałęzi, które blokują przejazd na drogach. Do godziny 15:30 najwięcej interwencji odnotowaliśmy w powiatach szczecineckim, koszalińskim i drawskim - mówi Schacht.Trudne warunki na drodze utrzymają się przez cały weekend. IMGW ostrzega przed intensywnymi opadami śniegu, oblodzeniami i silnym wiatrem.