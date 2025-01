Ekspert ds. transportu: Pendolino ze Szczecina nie może jechać szybciej

Szybciej na razie nie będzie. Pendolino ze Szczecina do stolicy nie będzie osiągać wyższych prędkości niż 160 km/h - wyjaśniał w "Rozmowie pod krawatem" ekspert do spraw transportu profesor Janusz Engelhardt.

Dodał, że pociągi tego typu - na niektórych liniach w Polsce - jeżdżą nawet ponad 200 km/h. Jednak w tym przypadku będzie to niemożliwe. Chodzi o to, na co pozwalają torowiska - dodał były wiceminister infrastruktury.- Nie może być szybciej dlatego, że tutaj limitem są nie pociągi, lecz infrastruktura, która jest na tej linii dostosowana do prędkości 160 km/h. Żaden pociąg tej prędkości przekroczyć nie może - mówi profesor Janusz Engelhardt.Obecnie przejazd pociągu Pendolino ze Szczecina do Warszawy to 4 godziny i 18 minut.