Śmieciowy problem na Zawadzkiego [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Śniegu już nie ma, a śmieci zostały. Mieszkańcy osiedla Zawadzkiego w Szczecinie borykają się z zapełnionymi koszami. Chodzi o śmietniki w okolicy niedawno wybudowanego placu zabaw.

Z koszy wysypują się butelki, opakowania po jedzeniu, a z niektórych nawet pudełka po fajerwerkach. Mimo wielokrotnego zgłaszania problemu, ekipy sprzątającej jak nie było tak nie ma.



- Po prostu bałagan. - Nie wywożą. - Widzę, że jest nieładnie. Dłuższy czas tak zauważyłem. To jest prawda, że w koszu obok kosza pełno jest. Śmieci się walają, wiatr roznosi. - Plac został dopiero niedawno oddany, ale nie ma kto tu sprzątać. - Dzieci się bawią bardzo ładnie. Nikt tu nie sprząta. - Zarządca tego placu się nie wywiązuje z tego zadania. - Śnieg zginął, śmieci zostały. Tak to wygląda - mówią mieszkańcy.



Plac zabaw to projekt wykonany w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.



- Wynajęliśmy firmę, która powinna śmieci odbierać kilka razy w tygodniu w zależności od potrzeb - mówi Sylwia Cyza-Słomska z Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie. - Rzeczywiście był tam problem z odbiorem tych śmieci. Firma została już pisemnie upomniana i ma być to regularnie odbierane. Będziemy monitorować tą sytuację na bieżąco.



Problemy takie jak "zalegające śmieci" czy usterki na drogach, mieszkańcy mogą zgłaszać przez aplikację Szczecin Alert 3.0.



Interpelacje w imieniu mieszkańców w tej sprawie złożył do miasta radny Mateusz Gieryga.



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski