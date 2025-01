"Druga branża pod względem wkładu do PKB nie interesuje rządzących"

Sytuacja branży transportowej nie polepsza się. Od 2023 roku notowany jest kryzys, a ponad połowa przedsiębiorców deklaruje spadki przychodów.

Udział firm transportowych w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych wzrósł w ciągu 3 lat z 5 do 13 procent.





Laura Hołowacz, prezes firmy spedycyjnej CSL w audycji Radio Szczecin na Wieczór bez optymizmu patrzy w przyszłość polskiej branży transportowej.- Z tego, co mówią przewoźnicy, rok 2023 był bardzo ciężki i rok 2024 też do lekkich nie należał. A przed nami dalsze wyzwania, bo wchodzi Zielony Ład - mówi Hołowacz.Zielony ład przewiduje między innymi wprowadzenie pojazdów bezemisyjnych. Dodatkowo do końca lutego przewoźnicy muszą wymienić tachografy na najnowsze modele. To generuje dodatkowe koszta dla przedsiębiorców. - wskazuje Piotr Krzyżankiewicz - organizator protestów przewoźników w naszym regionie.- Bardzo istotne jest to, że rządzący nad tym się kompletnie nie pochylają. Nikt o tym nie mówi. Druga branża w Polsce, pośród branż, które wnoszą PKB, w ogóle nie zwraca żadnej uwagi rządzących - dodaje Krzyżankiewicz.